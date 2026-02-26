NEXZ、“感動のフィナーレ” と呼び声高い「One Day」パフォーマンス映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NEXZ初のライブ映像作品『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” in 日本武道館』が、2月26日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング（2026年3月2日付：2026年2月16日～2月22日集計）」で1位を獲得。「One Day」のパフォーマンス映像がフルサイズで公開された。

■NEX2Yと「共に進もう」という想いが込められた「One Day」

2月18日にリリースされたライブ映像作品は、2025年6月から8月にかけて日本で初めて全15都市18公演を巡り5万人以上動員した全国ツアーの日本武道館公演を映像化。2月26日付の「オリコン週間BDランキング」でも自身初の首位となり、「オリコン週間音楽ランキング」における、NEXZ史上初の第1位獲得となった。

2月25日には、“感動のフィナーレ”と呼び声高い「One Day」のパフォーマンス映像がフルサイズで公開。東京・西武新宿駅前のユニカビジョンで先行公開し大きな反響を得たのも記憶に新しいが、そのStage Clipが広く一般公開された。NEX2Y（ファンの名称）と「共に進もう」というNEXZの澄みきったピュアな想いが込められている。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

Blu-ray『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” in 日本武道館』

