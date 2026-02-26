歌手の工藤静香（55）が26日までに自身のインスタグラムを更新。手作りケーキを披露した。

「人参 レモン 生姜 オレンジのフレッシュジュースの搾り殻で作ったキャロットケーキ」と書き出し、クリームがのせられたケーキのショットをアップ。

「柑橘の香りが良いし繊維大量です！笑」とつづり、「絞り殻にシナモン、卵2.ココナッツオイル大さじ山盛り2くらい全粒粉大さじ山盛り3くらい、ベーキングパウダー小さじ半分、ナッツ、レーズンを加えて焼きました。50分くらい。ですが、お肉をお料理している間に少し焦がしました〜 あ、あとはちみつも入れています」とレシピを紹介した。

「上に乗せるクリームをヘルシーバージョンで作ったのですが、これ美味し過ぎました！」とし、「量はお好みで！カッテージチーズ（スムース）に生クリームを100mlくらいとレモン汁、そしててんさい糖を入れてブイ〜ン」と作り方を説明。

「いつもキャロットケーキのクリームはクリームチーズとレモンと砂糖なのですが、チーズケーキも焼いたので、軽いクリームにしようと思って作りました。これは、ケーキとクリームが同じ位の量で食べるのがお勧め！フレッシュジュースの絞り殻でなくても、もちろんokです！」と記し、キャロットケーキやチーズケーキなどが並ぶショットも投稿した。

工藤の投稿に、フォロワーからは「みんなめちゃくちゃ美味しそう 一気にいろいろ作っちゃうしーちゃん凄い！！」「爽やかな酸味が口の中に広がりそう」「色々と作れて羨ましい」「絶対美味しいやつやん」といった反響が寄せられている。