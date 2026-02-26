◇ミュージカル「LEAP of FAITH 奇跡を呼ぶ男」の取材会

俳優の竹内涼真（32）は26日、大阪市内で自身が主演するミュージカル「LEAP of FAITH 奇跡を呼ぶ男」の取材会に登場した。

92年のスティーヴ・マーティン主演映画をもとに10年にミュージカル化されてブロードウェイに進出した作品。5年ぶりにミュージカルに出演する竹内は伝道師のふりをして「奇跡」を演出し、献金を集めながら各地を放浪する詐欺師という役どころだ。

オファーを受け「楽曲、メロディーが好きだなと思った」。5年ぶりのミュージカル出演については「やりたいと思う、やるべきだと思う作品に5年間、出会わなかったから」と説明。「すごく素敵な作品なので勝負したいと思った」という。

歌唱力の素晴らしさは周知のところ。「メロディーラインに体が乗ってしまう。楽譜が複雑で良く分からないので、音を頼りに。すばらしいコーチがいるので」と難しい楽曲へのチャレンジを楽しんでいるようだ。

「原作はアメリカ。ボクら日本人が演じるのには距離がある。そういう壁を取っ払って。ストーリーの中で奇跡を起こす。ボクら日本の俳優たちに落とし込んで真実と思わせるものを劇場で届けたい」と決意表明。作品の見所を「冒頭の10分。ボクらと会場を一体にさせる勝負をすることになる。全員の心を信じさせたら詐欺師の勝ち。そこを頑張ります。冒頭から飛ばします」とアピールした。

公演は東京・豊島区の「Brillia HALL」（4月4〜24日）、大阪・堺市の「フェニーチェ堺 大ホール」（5月1〜3日）、福岡・久留米市の「シティプラザ ザ・グランドホール」（5月8〜10日）、愛知・稲沢市の「名古屋文理大学文化フォーラム」（5月15〜17日）で開催される。