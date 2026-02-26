ウクライナのゼレンスキー大統領＝2月14日、ドイツ・ミュンヘン/Liesa Johannssen/Reuters

（CNN）ロシアによるウクライナ侵攻が5年目に入る中、トランプ米大統領が25日、ウクライナのゼレンスキー大統領と協議したことが分かった。会話の内容に詳しい関係者が明らかにした。

今回の電話協議は、ゼレンスキー氏がトランプ氏に対して公にウクライナ支援の継続を呼びかけているタイミングで行われた。ゼレンスキー氏は今週、CNNの取材に対し、トランプ氏が「我々の側にとどまってくれる」ことを望むと語っていた。

和平交渉はウィトコフ米特使とトランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏が仲介しているが、進展が遅く、これまでのところ和平合意に至っていない。

トランプ氏は24日夜の一般教書演説では、ウクライナ情勢について簡単にしか触れなかった。

トランプ氏は演説で「我々は9番目の戦争、ロシアとウクライナの間の殺戮（さつりく）に終止符を打つべく懸命に取り組んでいる。毎月2万5000人の兵士が命を落としている状況だ。考えてほしい、1カ月で2万5000人だ」と言及。そのうえで「私が大統領だったら決して起きなかった戦争だ」といつものように補足した。

ゼレンスキー氏はX（旧ツイッター）への投稿で、電話にはウィトコフ氏とクシュナー氏も加わり、4人でウクライナと米国、ロシアによる次回の3カ国協議について話し合ったと明らかにした。3カ国協議が「首脳レベルの協議へ進む機会」を開くことに期待を示した。

一方、クレムリン（ロシア大統領府）のペスコフ報道官は25日、合意が成立すればプーチン大統領とトランプ、ゼレンスキー両氏による首脳会談の可能性はあるとしつつも、現時点ではプーチン氏とゼレンスキー氏の会談に意義を見いだしていないと説明した。