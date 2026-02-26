40代スタッフさんがお手本！【ROPÉ PICNIC】1点投入でシャレ見え♡「ワンピースコーデ」

きちんと感がある、でもどこか肩の力が抜けている。そんな “ちょうどいい” バランスが叶いそうなのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のワンピース。1枚で着映えそうなのはもちろん、羽織りやインナー次第で印象チェンジも自在。今回は40代スタッフayakaさんをお手本に、無理なくシャレ見えが叶いそうな「ワンピースコーデ」をピックアップ。大人世代だからこそ似合う、上品さと今っぽさのいいとこ取りをチェック。

セットアップ風が新鮮な上品キャミワンピ

【ROPÉ PICNIC】「セットアップ見えワンピース」\5,598（税込・セール価格）

セットアップ風のデザインで、着るだけで大人の品を引き立ててくれそうなキャミワンピ。胸元のドレープがさりげないアクセントになり、シンプルなのに地味見えしないのも魅力。ストンと落ちるシルエットで体のラインを拾いにくく、インナー次第で幅広く着回せそうです。タートルネックセーターやシアーTに重ねれば、こなれ感のある休日スタイルに。きれいめブラウスやジャケットを合わせれば、セレモニーシーンにも対応できそう。