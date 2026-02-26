日本スケート連盟がインスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得した。強い絆で注目を集める2人。帰国後の記念撮影では、木原の気遣いがファンの視線を集めた。

日本スケート連盟は25日、インスタグラムで「帰国後の記念撮影の様子」として、メダル6個を量産したフィギュア陣の写真を公開した。

その中には、木原が中腰になって三浦と高さを合わせている1枚もあった。国際スケート連盟のプロフィールによると、木原は身長174センチ、三浦は146センチ。木原の28センチ差を埋めたさりげない優しさにあふれた写真には、ファンも反応した。

「木原くん、合わせていて可愛い」

「龍一くんが璃来ちゃんに高さ合わせてるの、本当にほっこりする」

「木原くんがちゃんとりくちゃんの高さに合わせてるなんて素敵」

「いつもりくちゃんに合わせる龍一くん素敵です」

「相変わらずの木原はんの心遣いほっこりします」

りくりゅうは2年連続3度目の優勝が懸かる世界選手権（チェコ・プラハ）が3月末に控えている。



（THE ANSWER編集部）