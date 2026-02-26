サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の決勝トーナメント（Ｔ）進出をかけたプレーオフ（ＰＯ）第２戦は２５日、各地で行われ、１６強が出そろった。

前回大会王者のパリＳＧはホームでモナコに２―２で引き分け。２戦合計５―４でフランス対決を制し、１６強進出を決めた。

Ｒマドリード（スペイン）はベンフィカ（ポルトガル）に２―１で勝利し、２戦合計３―１で突破。１次リーグ最終節で敗れた相手にリベンジを果たした。

イタリア勢は明暗が分かれた。敵地での第１戦に０―２で敗れたアタランタは、ホームのドルトムント（ドイツ）戦にて４―１で勝利。第１戦からの２点ビハインドを逆転した。３―０の後半３０分に１点を返され、２戦合計で追いつかれたが、後半アディショナルタイムに得たＰＫを決めた。２度の欧州ＣＬ制覇を誇るユベントスは敵地での第１戦に２―５で敗れていたガラタサライ（トルコ）との第２戦で９０分を終えて３―０とし、延長に持ち込んだが、延長で２点を献上。粘りを見せたが力尽き、２戦合計５―７で敗退した。

決勝Ｔ１回戦の組み合わせ抽選は２７日に行われ、第１戦は３月１０、１１日、第２戦は同１７、１８日に開催される。

◆決勝Ｔ進出チーム アーセナル、バイエルン、リバプール、トットナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティング、マンチェスターＣ、★Ａマドリード、★レバークーゼン、★ニューカッスル、★ボデ・グリムド、★アタランタ、★ガラタサライ、★パリＳＧ、★Ｒマドリード

（★はＰＯ突破チーム）