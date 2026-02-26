２０年から昨季までＤｅＮＡでプレーし、今季から１年１２５万ドル（約２億円＝契約当時のレート）でカブスに加入したタイラー・オースティン内野手（３４）が右膝手術を受けて開幕絶望となったと２５日（日本時間２６日）、ＭＬＢ公式サイトが報じた。

同サイトによると「カブスは一塁手ブッシュの控え、また左投手相手の代打要員として期待していたが、そのプランを見直さざるを得ない状況になっている。カウンセル監督は２４日（同２５日）にオースティンが右膝の手術を受け、復帰まで数か月かかる見込みであると明らかにした」と伝えた。キャンプ序盤の練習で膝を痛め、クリーニング手術を受けることになったもようだ。

指揮官は「これは他の選手にとってチャンスになる。彼（オースティン）は開幕ロースター入りの有力候補だったが、今はその選択肢が使えなくなった」と明かした。オースティンは１６年にヤンキースでメジャーデビューし、１９年までＭＬＢでプレー。７年ぶりの復帰は目前で、日本での実績を踏まえてカブスでも評価されていたが、計画は白紙となった。オースティンはＤｅＮＡ時代もハッスルプレーで負傷することが多く、ＮＰＢ６年間で１００試合以上に出場したのは２回だけだった。