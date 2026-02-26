グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）が飲酒および暴言を伴うライブ配信を行い、波紋を呼んでいる。

JUNG KOOKは2月26日午前3時42分から約1時間28分間にわたりライブ配信を行った。同居している友人や兄と一緒に酒を飲み、歌を歌いながらライブ配信を進めていたJUNG KOOKは「2月はとても忙しかった。皮膚科に行く時間もなかった。2月は鬼忙しくて3月も忙しい。（カムバックが）目前に迫っているため、準備をたくさんしなければならない」と話した。

JUNG KOOKは友人がたばこを吸うと「たばこはやめて歌を歌え。ライブをしているのに何でたばこを吸っているんだ」と話した。

続いて「僕も分からない。ライブをする時に何に気をつければいいのか分からない。僕はただ楽にやりたい。楽に。僕だって人間なのに。分からない、ええい、知ったこっちゃない。ただライブがしたくて配信を始めた」と付け加えた。

所属事務所〔HYBE（ハイブ）傘下レーベルのBig Hitミュージック〕に対する不満も露呈した。JUNG KOOKは「僕は皆さんが好きだ。分からない、ただ、イライラする。ただ自分の好きなように生きたい。分からない。会社のことも分からない。その代わり、大切なものは失いたくない。だからうまくやろうとは思っているけど」と語った。

さらに、隣にいた友人に対し「正直、酔っ払って好き勝手やるのも僕の性格だし、僕の考えじゃないか。気楽に話せよ。会社のことなんて気にするな。そうじゃないか。僕は正直そうしたいんだ。もちろんこれが騒ぎになるかもしれないし、分からないけど。チクショー、それが僕なんだからどうしろっていうんだ」と打ち明けた。

この他にもJUNG KOOKは友人に中指を立てる侮辱的なジェスチャーを見せたほか、ライブ配信のカメラに向かって英語の罵声を叫びながら笑う場面もあった。

一方、JUNG KOOKが所属するBTSは3月20日午後1時、5枚目のフルアルバム『ARIRANG（アリラン）』でカムバックする。