ガールズグループTWICEのメンバー、ジョンヨンが改めて全盛期の美貌を取り戻したという反応の中で熱い関心を集めている。

ジョンヨンは24日、個人アカウントを通じ「TWICE with Jimmy Fallon」という文とともに数枚の写真を公開した。

公開された写真の彼女はレンガ風の壁と植物が見える感覚的な空間でテーブルにもたれるように座ってポーズを取っている。

明るいアッシュブラウンカラーのストレートヘアに前髪のスタイルを合わせ洗練されたイメージを完成させ、特有の都会的なムードが自然ににじみ出た。ゆったりとしたパーカーにファーを加えたカジュアルなスタイリングはリラックスしながらもトレンディーな雰囲気を漂わせた。

何よりシャープになったフェイスラインとくっきりとした目鼻立ちが視線をひきつける。過去に「全盛期」と呼ばれた当時の姿を思い起こさせるとの反応が続いている。

ジョンヨンの変化がより注目される理由は、彼女が過ごしてきた時間のためだ。彼女は2020年からヘルニア治療過程で服用したステロイド剤の副作用で突然の体重変化があった。首と甲状腺の問題で処方された薬品の影響とされ、ファンから心配の声が出ていた。

現在も彼女は地道な治療とともに、テニスやサーフィンなどの運動を並行しながら健康回復に努めている。突然増えた体重と容貌変化の中でもステージをあきらめなかった。