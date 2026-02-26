2010年3月10日に日本1号店がオープンした「Eggs ’n Things」から、16年分の感謝を込めたアニバーサリーパンケーキ「16 Stack Pancakes!」が期間限定で登場。

バターミルクが香るふわもち食感のパンケーキを16年分の感謝の気持ちを込めて積み重ね、5種のフレッシュフルーツを贅沢にトッピングした華やかな一皿です☆

Eggs ’n Things「16 Stack Pancakes!」

価格：2,970円（税込）

販売期間：20226年3月2日（月）〜3月19日（木）

取扱店舗：国内のEggs ’n Things全店舗

1974年にハワイで誕生した、“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで、幅広くお食事が楽しめる「Eggs ’n Things」

2010年3月10日に日本1号店として東京・原宿にオープンして以来、”All Day Breakfast”をコンセプトに、ハワイの朝食文化とアロハの心を日本全国へ届けてきました。

そして、多くの方々に愛されながら、2026年3月10日に16周年を迎えます。

この特別な日を記念したアニバーサリーパンケーキ「16 Stack Pancakes!」が期間限定で登場。

バターミルクが香るふわもち食感のパンケーキを16年分の感謝の気持ちを込めて積み重ね、イチゴ、パイナップル、バナナ、オレンジ、キウイフルーツを贅沢にトッピングした華やかな一皿です。

メープル、ココナッツ、グァバシロップをかけて、お好みのアレンジが楽しめます☆

16年分の感謝を込めた、16枚のアニバーサリーパンケーキ。

Eggs ’n Thingsにて20226年3月2日より期間限定で販売される「16 Stack Pancakes!」の紹介でした☆

