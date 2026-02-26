フィギュア銅・中井亜美、大ファンのNiziU・ミイヒからのサプライズに涙「得点発表よりいいリアクション」
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）が、26日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。大ファンというNiziUのミイヒからのサプライズに号泣した。
【写真】ミイヒのサプライズで涙！首をかしげるポーズを見せる中井亜美
番組でミイヒのファンであることをVTRを通して伝えられた中井。スタジオで恩師からのメッセージが流れる中、ある方から直筆メッセージが届いたとアナウンサーが代読した。
「迫力のある堂々としたきれいな演技に、感動と勇気をもらいました」「すでに私も中井選手のとりこです」などと読み上げられた後に「申し遅れましたが、NiziUのミイヒです」と伝えられた。
中井は口を手で抑えて歓喜。目には涙が浮かび「えー」と言葉をつないだ。ミイヒは続けて「今回はお手紙になりましたが、いつか直接お祝いさせてください」とつづっていた。
手紙が読み上げられると、「びっくりしています。夢がかなっています」と喜びを表現。中井は「頑張っている姿を見て頑張ろうと思えている。つらい時は元気をもらっている」とミイヒへの感謝を伝えていた。
共演者からは「得点発表よりいいリアクション」「きれいな涙」などの声が上がり、スタジオは笑いと涙に包まれていた。
