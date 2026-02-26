【写真クイズ】この食材の名前は？　桜の花びらのようにきらりと輝きます

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■お祝いに

正解：サクラダイ

難易度：★★☆☆☆

見た目の美しさも魅力です

サクラダイは、一般にはマダイのことを春に呼ぶ季節名です。マダイと別種ではなく、あくまで春にとれるマダイを指す呼び名です。

春の産卵期を前に体色がやや鮮やかに見えることから、サクラダイと呼ばれます。産卵期には個体によって赤みが増すことがあり、成熟に伴う生理的変化の一部と考えられています。

関西では春にとれるマダイを指すのが一般的ですが、標準和名で「サクラダイ」と呼ばれる別種の魚も存在します。こちらはスズキ目ハタ科に属する小型魚で、マダイとは分類上まったく異なります。こちらのサクラダイは観賞用にもなる魚です。

標準和名の「サクラダイ」

旬は3月から5月頃で、とくに4月前後がもっとも味がよい時期とされます。産卵前で身が締まり、脂がほどよくのり、皮目の香りも強くなるため、刺身でも焼き物でも味が際立ちます。

桜の開花とともに旬を迎えることから、古くから縁起のよい魚として扱われ、祝いの席に欠かせない存在となっています。

市場でも春になると「桜鯛」と書かれた札が並び、季節の到来を知らせる風物詩となっています。

旨味をしっかり味わえるのは刺身です。春のマダイは身の繊維が細かく、噛むとほろりとほどけるような柔らかさがあり、脂がしつこくないため後味も軽やかです。

皮を湯引きにして添えると、香りが立ち、春らしい華やかさが加わります。昆布締めにすると旨味がぐっと引き立ち、身の甘さが際立ちます。

塩焼きにすると皮がほどよく香ばしくなり、身の甘さが引き立ちます。煮付けにしても美味しく、身が崩れにくいため形よく仕上がります。

身の味わいだけでなく、見た目の美しさも魅力のひとつです。体表が淡い紅色を帯び、光に当たると桜の花びらのように輝きます。

漁師の間では「桜色の濃い鯛はよく肥えている」といわれます。春の祝い事に鯛がよく使われるのは、こうした華やかな見た目も理由のひとつです。

美味しいサクラダイの見分け方

まずは色つやをチェックします。皮の表面に淡い桜色がきれいに出ていて、光を当てるとしっとりと輝くものが新鮮です。赤みが抜けてくすんで見えるものや、表面が乾いて粉を吹いたように見えるものは避けましょう。

目が澄んで黒目がくっきりしていること、エラが鮮やかな赤色であることも新鮮さの目安です。

身に触れられる場合は、指で軽く押してすぐ戻るかどうかを確認します。弾力があり、すぐ戻るものが身が締まって美味です。

また、背から腹にかけて厚みがあり、全体的に丸みを帯びたふっくらとした形のものを選びましょう。こうした身が詰まっている個体は、脂がのっており、特有の甘みを存分に楽しめます。

サクラダイの注目栄養素

特筆すべきは、質の高いタンパク質です。脂質が少なめで消化によいため、胃腸が疲れやすい季節の変わり目には心強い味方となります。

これに加えて、抗酸化作用の強いアスタキサンチンが含まれている点も見逃せません。桜色の正体でもあるこの色素成分は、体内の活性酸素を除去を助け、肌のコンディションを整えたり、日々の疲れをリセットしたりするのに役立ちます。

また、エネルギー代謝をスムーズにするビタミンB群、とくにビタミンB1が豊富です。

ビタミンB群が不足すると疲れやすさを感じやすくなるため、年度替わりの忙しい時期には欠かせない栄養素といえるでしょう。

