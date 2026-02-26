グランド ハイアット 東京の春限定アフタヌーンは“庭園で遊ぶうさぎ”がテーマ。うさ耳バンズのバーガーやキャロットケーキも！
グランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて、2026年4月1日（水）から5月31日（日）の期間限定で、春の訪れを祝う「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」を開催。
テーマは、新緑がきらめく春の庭園で遊ぶうさぎたち。うさぎモチーフのキャロットケーキや“うさ耳”バンズのミニバーガーなど、春限定の心はずむキュートなラインナップを楽しもう。
この記事の要約レポート
・グランド ハイアット 東京の「フレンチ キッチン」で、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」を開催
・テーマは「新緑がきらめく春の庭園で遊ぶうさぎたち」。うさぎモチーフのアイテムが勢揃い
・スイーツは、うさぎ型のキャロットケーキやうさぎの耳型チョコがあしらわれたブランマンジェなど、どれもキュート
・“うさ耳”バンズのミニバーガーや抹茶サンドイッチなど、セイボリーもうさぎや新緑がモチーフ
・にんじんやオレンジを合わせた特製のジャムでいただく抹茶とプレーンのスコーンも
愛らしいうさぎと新緑を思わせる色合いのスイーツがティータイムを彩る
スイーツは、シナモンやナツメグなどのスパイスの豊かな香りとにんじんの自然な甘みを活かしたうさぎ型のキャロットケーキをはじめ、うさぎの耳型のチョコレートがあしらわれたとろけるような口溶けのブランマンジェ、愛くるしい表情のバニー チョコレートなど、うさぎのモチーフをちりばめたキュートな品々が勢揃い。
さらに、宇治抹茶となめらかなガナッシュが織りなす濃厚なオペラや、甘酸っぱいチェリーのジュレが閉じ込められた香ばしいピスタチオムース、みずみずしいメロンの香りが広がるワッフルなど、新緑を思わせるグリーンのスイーツがテーブルを彩る。
“うさ耳”バンズのミニバーガーなど彩り豊かなセイボリー
セイボリーには、うさぎの耳の形に焼きあげたバンズで、パティとにんじんをサンドしたミニバーガーが登場。ジューシーなパティとクリームチーズ、そしてにんじんの甘みとヴィネグレットソースの酸味が引き立て合うキャロットラペが、味わい豊かなハーモニーを生み出している。
このほかにも、真鯛とジャガイモのペーストが包み込まれた抹茶のクレープ、低温調理でしっとりと仕上げたチキンと卵サラダを挟んだ抹茶サンドイッチ、クミンを効かせたニンジンのキッシュなど、春らしい色彩のアイテムが盛りだくさん。
こだわりの自家製スコーンには爽やかなタイムを添えて
自家製のスコーンは、抹茶とプレーンの2種類を用意。にんじんやオレンジを合わせた特製のジャムとクロテッドクリームには、清涼感のあるタイムを添えてお届け。ハーブの爽やかな香りが、スコーンのおいしさをよりいっそう引き立てる。
春から初夏にかけての新緑が芽吹く頃、新しい季節の訪れを祝う心華やぐひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
六本木のラグジュアリーホテルが誇る「フレンチ キッチン」で洗練されたフレンチを
会場はグランド ハイアット 東京内にあるオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」。舞台のようなオープンキッチンとキャットウォークが華やかな雰囲気を演出。ショーの観客気分で、スタイリッシュなフレンチを堪能して。
