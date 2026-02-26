オズモールアワード・アフタヌーンティー予約数1位！ANAインターコンチネンタルホテル東京の編集部レポ。いちごスイーツに感動
◆オズモールアワード・アフタヌーンティー予約数1位！ANAインターコンチネンタルホテル東京の編集部レポ。いちごスイーツに感動
オズモールアワードのアフタヌーンティー予約数1位、おひとりさま予約数8位を獲得した、ANAインターコンチネンタルホテル東京「アトリウムラウンジ ＆ ジュネヴァ ロビーバー」。こちらは天井高約14mにも及ぶ開放的な吹き抜けが印象的。今回は、編集部が「ストロベリー・アフタヌーンティー」を体験！ ホテルならではの洗練空間で味わう、いちごスイーツは格別のおいしさ。10％オフのプランも登場しているので、ぜひチェックを。
アフタヌーンティー予約数1位を獲得！ANAインターコンチネンタルホテル東京「アトリウムラウンジ」を体験
オズモールアワード2026・アフタヌーンティー予約数ランキングで1位、おひとりさま予約数年間ランキングで8位を獲得した、ANAインターコンチネンタルホテル東京の「アトリウムラウンジ ＆ ジュネヴァ ロビーバー」。その人気の秘密を探るべく、編集部メンバーSが「ストロベリー・アフタヌーンティー」を体験してきました。
ホテル2階の「アトリウムラウンジ」にたどり着くと、室内とは思えない開放的な吹き抜け空間にびっくりしてしまいました。おしゃれなインテリアにも心弾んで、優雅な午後のティータイムを過ごせそう。素敵な店内に見惚れていると、お待ちかねのアフタヌーンティーセットがお出まし。あまりの素晴らしさに「かわいすぎる…！」と声に出てしまうほど。
見た目の愛らしさはもちろんなのですが、味も本当においしい。フレッシュないちごをたくさん使いながら、いちご以外のフルーツの風味も楽しむことができるんです。シェフのおすすめは、「いちごとオレンジのヨーグルトクリーム」「いちごとライムのクリーム」「いちごと林檎のタルト」だそう。そして、セイボリーでもドリンクでも、いちごの味わいを楽しむことができ、いちご好きにはたまらないアフタヌーンティーでした。個人的に最高だったのが、アフタヌーンティーで定番の「スコーン」。外側はサクサクで中はしっとり。また食べたい一品です。
本当に天井が高くて、これだけの開放感あるラウンジでアフタヌーンティーを楽しめる場所は、なかなかないと思います。日頃がんばってる自分へのご褒美で訪れてみてはいかがですか？
圧倒的な開放感の中で過ごす、至福のティータイム。天井高14mの吹き抜けが魅力のラウンジ
ANAインターコンチネンタルホテル東京の2階、メインロビーに広がる「アトリウムラウンジ」。視線を奪うのは、天井高約14m、3階まで伸びる吹き抜け空間。室内にいることを忘れそうな開放感に圧倒されてしまうはず。
洗練されたインテリアとグリーンが織りなす上質なラウンジも魅力的で、肩肘を張らずに過ごせる大人のご褒美スポットに。ゆったりとしたソファに身を預け、香り高い紅茶やスイーツを味わう贅沢なティータイムを過ごしてみて。ひとりで過ごすご褒美時間、友人との会話を堪能するひととき…、いろいろなシーンで活用できるはず。
カフェフリーも嬉しい！甘酸っぱい幸せに満たされる、美麗いちごのアフタヌーンティー
この季節だけの“いちご”を主役にした「ストロベリー・アフタヌーンティー」。2018年に初登場以来、毎年人気を集めるプランに。スタンドがテーブルに運ばれてくると、愛らしいいちごの世界に思わずときめいてしまうはす。
12種のスイーツは、フレッシュないちごを贅沢に使い、ラズベリーやりんご、パイナップル、バナナなど、相性のいいフルーツを組み合わせた華やかなラインナップ。いちごをモチーフにした「いちごのアイシングクッキー」や、ハート型がかわいい「いちごとグレープフルーツのガナッシュ」など、写真に残したくなるビジュアルも魅力的。甘酸っぱい幸せとフォトジェニックな見た目に、とことん満たされるはず。
スイーツはもちろん、セイボリーにも注目してみて。「トリュフ風味のチーズテリーヌ いちごとピーカンナッツ添え」「ブルーチーズのパンナコッタ ストロベリーソース」など、ホテルならではの趣向をこらした6種のセイボリーを楽しめる。
ドリンクはカフェフリーで、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」のフレーバーティーを含む、15種類からセレクト可能。スイーツとのペアリングを楽しみながら、ゆったりとした午後をひとときを過ごしてみては？ プランは通常価格より10％オフで、お得に予約できるのも嬉しい。自分へのご褒美や、友達との利用におすすめ。
今回訪問したレストラン
店名：アトリウムラウンジ & ジュネヴァ ロビーバー／ANAインターコンチネンタルホテル東京
住所：東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京2F
・おすすめプラン
ストロベリーアフタヌーンティー+カフェフリー（お得な10％OFF！）
料金：通常8500円⇒10%OFF 7650円（税・サ込）
