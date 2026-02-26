前編◆フォルティウスのライバルたちが見たミラノ五輪「また別の見方ができた」と藤澤五月＞＞

2025年日本選手権準優勝の北海道銀行は、ミラノ・コルティナ五輪観戦のため、中島未琴、山本冴、仁平美来、田畑百葉の４選手が現地まで足を運んだ。

出場国はグランドスラムや海外ツアーで対戦したことのあるチームばかりだが、スキップの仁平はまず「オリンピックの空気はグランドスラムと似ているようで全然違う」と感じたという。

特に準決勝以降の戦いでは、「各国が自国を背負って試合をしている感じ、自国の応援をすべて味方につけて、ともに戦っている感じがとても印象的でした。きっとオリンピック独特の雰囲気なんだと思います」と語る。

また、チームメイトと「あの選手のスイープのフォームがいつもと違う」「ふだんだったらこのショット選択はしないよね」といった、ツアーと五輪の戦術的な違いを話し合う時間も学びとなったようだ。

戦術的には「スコアを離されにくいリスク管理をした作戦が、前半エンドには多いなと思いました」と仁平。なかでもスイスは、「決して無理をせず、後攻で２点取れる場面をじっと待ち、チャンスが来たら一気に攻めるという、とてもメリハリのある試合運びをしていました」と、作戦面での収穫を明かしてくれた。

「何よりも、みんなでオリンピックのプレーオフという舞台を肌で感じ取ることができたのは大きな経験です。４年後に自分たちがあの場に立ってプレーすることを間近でイメージでき、強い気持ちも生まれました。

今季の目標は日本選手権の優勝ですけれど、４年後のために何ができるかを考えること、チームで今課題となっていることを小手先だけで解決するのではなく、４年後に向けてみんなで深く考え、改善していくことが、最も重要だと感じています。チームとして大きく成長した状態で６月（の日本選手権）を迎えたいです」

中部電力のスキップ北澤育恵もテレビ観戦ながら、「大きな歓声がよく聞こえてきて、オリンピックでしか味わえない空気感やワクワク感が伝わってきました」と、やはりオリンピック特有の雰囲気を感じたという。

大会前からスイスのフォース、アリーナ・ペッツに注目していると話していたが、ラウンドロビン（総当たりの予選リーグ）の日本戦などで珍しくミスを見せたペッツの調子にも五輪の難しさを感じたそうだ。

「アリーナ選手は特に、ふだんは調子の波がほとんどないんです。でも今回は中盤で少しミスが出て、いつもとは違うスイスに見えたのですが、最終的には立て直して決勝のアイスに立っている。アジャストする修正力の高さがあのチームの強さだと思います」

それはスイスに限ったことではなく、名手のそろう五輪では「いつもは出ないミスもあった」と北澤。

「やっぱりメンタル的にも、何か特別なものがある舞台なのかもしれません。だからこそ、私もそれを感じてみたいです」



４年後に向けて歩み始めたカーリング女子の有力各チーム photo by（C）どうぎんカーリングクラシック2025



４年に一度の夢舞台に刺激を受けた各選手とチームは、これから６月の日本選手権に向けて再調整を図っていくことになる。

まず、SC軽井沢クラブのスキップ上野美優と中部電力の北澤は、３月２日に開幕するミックスダブルスの日本選手権（青森）に出場する。上野は今季、ミックスダブルスのツアーに初参加するなど活動の幅を広げてきた。日本選手権に向けては、「４人制とは違う面白さがあるミックスダブルスも楽しみたい」と抱負を述べた。

翌週には上野も北澤もチームに戻り、軽井沢国際カーリングに参加する。それぞれ、奮闘を誓った。

「カナダ遠征を経てつかんだものをチームで発揮できるようにしたい」（上野）

「貴重な試合の機会なのでチームショットの質を工夫しながら、日本選手権優勝に向けていいピーキングをしたい」（北澤）

同大会には北海道銀行も出場予定だ。五輪を見た仁平は言う。

「いい部分、私たちにも真似できる部分はたくさんあった。（現地観戦の経験を）生かしていきたい」

さらに今年は、五輪で金メダルに輝いたスウェーデン代表（Hasselborg）が来日する。予選の結果次第では、SC軽井沢クラブや中部電力、北海道銀行と対戦する可能性は高い。それぞれ世界との距離を測り、４年後を占う意味でも重要な大会になるだろう。

時を同じくして、カナダ・カルガリーで世界選手権が開幕する。日本代表として出場するロコ・ソラーレのスキップ藤澤五月は、「私たちもまだまだ成長できると信じています」と前を向く。2016年に彼女らが残した銀メダルという成績を超えることができるのか、注目だ。

次回五輪、フランスアルプスへの道をそれぞれが歩き始めた。