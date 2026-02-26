無印良品の新作マスク登場！朝夜1分で完了する時短スキンケア

無印良品から、朝と夜のスキンケアを時短で手軽にできる新作シートマスクが登場します。忙しい朝や疲れた夜でも、貼るだけでケアが完了する便利なアイテムです。洗顔から保湿までできる朝用マスクと、オールインワンタイプの夜用マスクの2種類をラインナップ。毎日のスキンケアをもっとシンプルに整えたい方にぴったりのアイテムです♡

朝夜で使い分ける時短マスク

今回発売されるのは、朝用と夜用それぞれの用途に合わせて設計された2種類のシートマスクです。どちらも約1分の使用でケアが完了するため、忙しい日常でも取り入れやすいのが魅力です。

うるおい成分として3種の植物エキス※2やセラミド、5種のアミノ酸※3を配合し、肌にやさしくうるおいを与えながら整えます。毎日使いやすいシンプルな処方も特長です。

※2ユーカリ葉エキス、スベリヒユエキス、グレープフルーツ種子エキス

※3アラニン、アルギニン、グルタミン酸Ｎａ、セリン、プロリン

朝用・夜用マスクのラインナップ

【洗顔もできるすっきりマスク】



価格：291mL／30枚入・1,290円(税込)

洗顔※1から保湿までのステップが１つになった朝用のシートマスクです。起きたての肌に1分間貼ったあと、剥がしたシートでやさしくふき取ることで余分な皮脂や汚れを取り除きながら保湿ができます。みずみずしく整った肌に仕上げたい朝におすすめです。

※1ふき取りによる

【オールインワンうるおいマスク】



価格：280mL／30枚入・1,290円(税込)

化粧水・乳液・美容液・フェイスパックの機能が一つになった夜用のシートマスクです。お風呂上りや洗顔後の肌に1分間貼るだけでケアが完了し、翌朝の肌をしっとりなめらかに整えます。

疲れた日のナイトケアにも取り入れやすいアイテムです。

毎日のケアをもっとシンプルに

忙しい毎日でも続けやすい時短スキンケアとして、無印良品の新作マスクは頼れる存在になりそうです。朝はすっきり、夜はしっとりと使い分けることで、無理なく肌のお手入れが続けられます♪

毎日の習慣に取り入れて、心地よく整った肌を目指してみてはいかがでしょうか。