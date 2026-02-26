BTSが表紙を飾る『GQ JAPAN』、発売前重版が決定 7人全員表紙は活動休止後初
7人組グループ・BTSが表紙に登場する、28日発売の『GQ JAPAN』4月号増刊 特別表紙版（コンデナスト・ジャパン）の発売前重版が決定した。
【写真】除隊後…7人完全体で集合したBTS
活動休止後、7人全員がそろって表紙を飾るのは本号が初めてとなる。待望のカムバックに大きな期待が寄せられるなか、表紙解禁直後から予約が殺到し、発売前の重版が決定。
それぞれソロ活動で大きな成功を収め、アーティストとして、また人間として成長した彼ら。グループとしての成長を振り返る率直な想いや、今後ファンに届けたいこと、そして60代になっても一緒に踊り続けているのかどうかなど、胸の内を熱く語ったインタビューを含む全22ページの特集を掲載している。
