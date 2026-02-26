スズキのスライドドアワゴン

スズキの軽ワゴン「ワゴンR」の人気を再燃させたのが、スライドドアを備えた派生車として2021年にデビューした「ワゴンRスマイル」です。

そして2024年12月にワゴンRスマイルが大幅に一部改良され、さらに魅力的になったと評判になっています。

【画像】超カッコいい！ これがスライドドア「ワゴンR」です！（30枚以上）

どのようなモデルなのでしょうか。

同社の「ワゴンR」譲りの広い室内空間と高い機能性に、便利な両側スライドドアが組み合わされています。

デザインテーマに「わたしらしく乗れるスライドドアワゴン（マイスタイル マイワゴン）」を掲げ、エクステリアは、四角いボディーフォルムに丸目のヘッドランプを組み合わせ、シンプルながらも愛着のわくぬくもりある表情が特徴となっています。

全高1695mmとワゴンRに対して室内高を65mm拡大。ヘッドクリアランスを確保しつつ前席の着座位置を上げることで、見晴らしの良いゆとりある空間を実現しました。

最小回転半径はワゴンRと同等の4400mmに抑え、街中での取り回しの良さを維持しています。

また、後席には「スペーシア」と同等の開口幅600mm、リヤステップ地上高345mmのスライドドアを採用。

優れた乗降性を実現するとともに、ドアが閉まる動作中にロックを予約できる「パワースライドドア予約ロック機能」など、日常の使い勝手を高める装備も充実しています。

インテリアは、柔らかな造形のインパネカラーパネルにカッパーゴールドのアクセントを施し、居心地の良さと上質さを両立。ルーフにはキルティング加工を施し、室内全体に温かみのある演出がなされています。

パワートレインにはR06D型エンジンを採用し、ISG（モーター機能付発電機）を組み合わせた独自のマイルドハイブリッドシステム搭載車もラインアップ。

WLTCモード25.1km／L（HYBRID X、HYBRID Sの2WD車）という優れた燃費性能と、軽快な走りを両立しています。さらに、構造用接着剤の採用や遮音材の最適配置により、静粛性の高い快適な乗り心地を実現しました。

2024年12月の仕様変更ではフロント部分に変更が加えられ、フロントバンパーやフロントグリルに丸みを帯びた造形を採用することで、よりやさしく可愛らしいデザインとなりました。

ボディカラーには、落ち着いた色味でありながら個性が感じられる、新色の「トープグレージュメタリック」を採用。

「ソフトベージュメタリック」と「トーニ―ブラウンメタリック」も新たに設定し、ツートンルーフの組み合わせを刷新するなど、計12パターンから選択可能となっています。

ツートンカラーのフルホイールキャップには、ガンメタリック and ソフトベージュを新たに採用し、足回りを引き締めつつ、淡いボディカラーともなじみが良い、大人可愛いコーディネートとなった点も特徴です。

インパネカラーパネルには、好評だったカッパーゴールドの差し色はそのままに、新たに「リフレクショングレー」と「モスブルー」を採用し、フロントドアアームレストをインパネカラーパネルと同色にすることで、明るく上質なインテリアを演出しています。

先進安全装備は「デュアルカメラブレーキサポートII」へと進化し、低速時ブレーキサポート、車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能、標識認識機能などを標準装備。

ハイブリッドモデルには電動パーキングブレーキやブレーキホールドを採用し、全車速追従機能・停止保持機能つきアダプティブクルーズコントロールと、車線維持支援機能が追加されています。

そのほか、販売会社装着アクセサリーを拡充し、「ナチュラルシックスタイル」、「キュートスタイル」、「エレガントスタイル」、「クラシカルスタイル」、「シーサイドスタイル」と、ワゴンRスマイルの魅力をさらに引き立てる5つのコーディネートが用意されました。

さらに2025年5 月には、クリームデザートをモチーフとした特別仕様車「クリームコーデ」が追加されています。

※ ※ ※

親しみやすいデザインに、最新の安全技術とスライドドアの利便性を詰め込んだワゴンRスマイル。自分らしさを大切にするユーザーにとって、さらに魅力的な一台へと進化を遂げています。

価格（消費税込）は、148万9400円から198万4400円です。