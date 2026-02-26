こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学3年の「みか」です！

就職活動で多くの学生が重視するのが「働き方」。私自身も休日の多さや残業時間、福利厚生といった条件面を企業選びの基準にしていました。一方で「働きやすい制度があっても形だけでは？」「本当に使われているの？」と疑問に思うこともありました。

そこで今回、制度を「作る」だけでなく「使われる」ことを重視した働き方改革を進めている福岡市の不動産企業「株式会社アスパートナー」さんを取材しました。

EVENT INFO 学生記者をしてみませんか？詳細はイベントで！ 3月1日(日) 13:00〜 @天神（西日本新聞社） 参加を申し込む 参加を申し込む

「会社を立ち上げたときから『人が辞めない会社をつくりたい』という思いがありました」

そう語るのは社長の井口忠二さん。売買仲介、賃貸管理を主軸に不動産事業を展開する企業です。社員はグループ企業含め8人。少人数だからこそ「1人辞めるだけで会社にとっては本当に大きい」。では、どうすれば社員が長く安心して働けるか。この思いを出発点に働き方改革は始まりました。

アスパートナーの井口忠二社長

改革のきっかけの一つは、社員が家庭の事情で長時間勤務が難しくなったことでした。そこで在宅勤務を導入したところ、退職せずに済んだそうです。

「働き方を変えるだけで優秀な社員を辞めさせずに済むんだと実感しました」と井口さん。経験を積んだ社員が長く働くことで、社員同士の「呼吸」が合い、生産性も向上する。会社経営も安定する。そうした実感が改革をさらに後押ししたそうです。

そもそも不動産業界には「残業が多くて大変」というイメージがありませんか。井口さんは前職で「ノルマを達成したら早く帰る」という働き方を好んでいたそうです。その頃から成果主義的な潜在意識があったようですね。

そこでアスパートナーさんで進めたのが業務の徹底的な効率化でした。創業当初からRPA（業務自動化ロボット）を導入し、物件情報の入力や送信など、誰でもできる繰り返し作業はロボットに任せています。

その結果、作業の正確性とスピードが向上しました。最近では、井口さん自身が企画して人工知能（AI）の勉強会を開くこともあるそうです。「人がやるべき仕事はAIやロボットにはできない部分。信頼関係を築くことや相手の話を聞くことです」と言います。

みか記者

勤務時間も段階的に見直してきました。現在は午前9時から午後4時までの勤務。さらに月に1回、好きな日に午前休か午後休が取れる制度もあるそうです。「時間が限られていると集中するんですよ。試験勉強と一緒です」。この言葉に私も深くうなずいてしまいました。

こうした取り組みはどのようにして生まれているのでしょうか。井口さんは月に1回、繁忙期でも2カ月に1回は、全社員と個別ミーティングを行い、困りごとや要望を聞いています。その中から生まれたのが在宅業務用パソコンの配布。会社で使うパソコンとは別に、在宅業務用があるということです。

「社員のお子さんが熱を出したとき、仕事を丸一日、完全に休まなくてもいい選択肢を用意したくて」。実際には頻繁に使われているわけではありません。それでも「いざというときに使える」こと自体が社員の安心につながっているようです。

また、社会保険労務士と密に連携しながら制度を設計し、健康経営優良法人の認定取得など外部評価も積極的に活用しています。働き方改革は実態が見えにくい。だからこそ、審査や認定を通じて「ちゃんとできている」という自信を持てるそうです。

就業規則も毎年のように更新し、その都度、全体ミーティングで社員に説明しています。社員の働きやすさに本気で向き合っているからこそできることだと感じました。

アスパートナーの井口忠二社長（左）とみか記者（右） アスパートナーの井口忠二社長（左）とみか記者（右）

最後に就活生へのメッセージを頂きました。「仕事は、選んだものをできれば長く続けた方がいいと思っています。そのためにも、ワクワクできる仕事を選んでほしいですね」。転職が普通になっている時代ですが、長く続けることの楽しさややりがいも捨てがたいものですね。

今回の取材は「働き方改革って形では？」と思っていた私にとって学びの多いものでした。就活で大切なのは「働き方改革をしているか」ではなく「なぜ、どこまで本気で向き合っているか」を見ること。制度の数や言葉だけでは見えない企業の姿勢や考え方こそが、就活生にとって大切な判断材料になるのではないでしょうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

★アスパートナーさんは、取材した学生記者とともに3月17日にレソラNTT夢天神ホール（福岡市中央区）で開催される「働き方の祭典2026」に登壇します。 イベントの詳細はこちら イベントの詳細はこちら

▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！

ミーキャップ