初めてのシンガポールで「マーライオン、忘れていました」 馬場咲希、米2年目の心持ち
＜HSBC女子世界選手権 事前情報◇25日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米2年目の馬場咲希は充実したシーズン序盤を過ごしている。ルーキーイヤーの序盤は各大会のフィールドに入れるかに気をもみ、リシャッフル（出場優先順位）の見直しの対象だったため、出場できた試合でポイントを稼ぐことに必死だった。
【最新】馬場咲希のセッティングと新ドライバー
今年は予選カットがない4日間大会×2試合でシーズンイン。先週の「ホンダLPGAタイランド」は53位で終えた。1年前のちょうど今ごろは、3月から始まる米本土連戦に向けて、日本で練習を重ねていた。「昨年は最初の少ない試合で結果を出さなきゃ（後半戦に）出られなくなっちゃうみたいな、1試合1試合が追いつめられた状況だった。“これをやりたい”というより“とにかく結果だけ”っていう感じ。今年は“これをやってみよう”というのができています」進化に向けて、試合を通じてトライ＆エラーを繰り返すことができるのも、自身が頑張って手にした「カテゴリー1」の出場資格があってこそ。20歳の心には、少しばかり余裕が生まれているように感じられる。ただ、「優勝争いを増やして経験値を増やしたいという目標もある。なにやろう、これやろう、を早く抜け出して、ちゃんと結果にフォーカスできるようにしたい」と話すのも本音。先週は伸ばし合いについていくことができず、上位に顔を出すことができなかった。試行錯誤を重ねながら、結果がついてくれば最高だ。シンガポールはプライベートを含めて初めて。「マーライオンは行っていないです。忘れていました（笑）」。ゴルフに集中しているのか、観光地という観光地はまだ楽しめていなさそう。それでもフィールドの厚いアジアのメジャーとも呼ばれる戦いに名を連ね、「うれしいです。こうやって出られてすごくよかった」と声を弾ませる。「距離はそこまで長くないけれど、グリーンの傾斜やグリーン周り、ティショット（の落としどころ）が狭かったりして、けっこう難しいなと思いました」というのがコースの印象。たくさんのことを吸収し、糧にして、米2年目の成長につなげていく。（文・笠井あかり）
