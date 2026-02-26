＜速報＞春のアジアンシリーズ第2戦が開幕 山下美夢有、岩井姉妹ら日本勢10人が出場
＜HSBC女子世界選手権 初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、ポイントランキング上位者が出場できる春のアジアンシリーズ第2戦が開始した。日本勢は10人が出場している。日本時間9時20分に第1組がティオフ。選手たちが次々とコースへ飛び出していく。
【写真】シャットフェースで振り抜く！ 岩井千怜の最新スイング
日本勢の先陣を切るのは、10番から同午前10時9分に出る馬場咲希。その後、1番から同10時15分に吉田優利、10番から同10時20分に笹生優花、昨年大会2位の古江彩佳が同組でティオフを迎える。先週の「ホンダLPGAタイランド」で単独2位に入った岩井千怜は、ミンジー・リー（オーストラリア）、リン・グラント（スウェーデン）とのグルーピングで同午前11時10分に1番から初日を迎える。山下美夢有はハナ・グリーン（オーストラリア）、イン・ルオニン（中国）と同午前10時59分に1番から。岩井明愛はイ・ソミ、キム・セヨン（ともに韓国）と、竹田麗央はヤーリミ・ノー（米国）、キャシー・ポーター（オーストラリア）とラウンドする。世界ランキング1位で2連勝を狙うジーノ・ティティクル（タイ）は、昨年覇者のリディア・コ（ニュージーランド）、世界3位のチャーリー・ハル（イングランド）との注目グループで同午前11時21分に1番から回る。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
