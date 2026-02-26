中国商務省がデュアルユース（軍民両用）製品の輸出禁止に加え、輸出審査を厳格化する「懸念リスト」にＳＵＢＡＲＵ（スバル）やＴＤＫなど２０社・大学を追加した。

軍民両用品の最終使用者や最終用途が確認できないとしている。名指しされた企業の中には中国からの輸入品がないケースもあり、戸惑いの声が上がっている。

「懸念リスト」の対象となった日本の企業・大学に軍民両用品を輸出する場合、輸出事業者は特別な申請が必要になる。

防衛、宇宙事業を担う子会社の「三井物産エアロスペース」がリストに入った三井物産の安永竜夫会長は２５日、会長を務める日本貿易会の定例記者会見で、エアロスペース社は中国と直接的な取引はないはずだと述べ、「どういう経緯、どういう基準で監視対象となっているのかが現時点では判明していない」と述べた。

リストに載せられた大手メーカーは「何が中国側の懸念にあたるのかわからない。寝耳に水」と情報収集に追われ、別の企業の広報担当者は「軍事関連の事業はない。リストに載った経緯が分からない」と困惑した。