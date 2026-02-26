ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュア銅メダルの中井亜美が２６日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。憧れの人からのメッセージに涙を流す一幕があった。

五輪について振り返り、友人やコーチ、担任教師などが中井の人となりを紹介した後、黒田みゆアナがある人からのメッセージがあるとして、手紙を読み始めた。

「銅メダル本当におめでとうございます。迫力ある堂々とした綺麗な演技に感動と勇気をもらいました。演技後のポーズやリンク外での愛嬌ある姿がかわいすぎて、すでに中井選手のとりこです」などと言った後、「申し遅れましたがＮｉｚｉＵのＭＩＩＨＩです」と読み上げられた瞬間、中井は手で口を押さえ、目を見開き、「ええ！いやあ！」とビックリ。

中井はＮｉｚｉＵの大ファンで特にＭＩＩＨＩの大ファン。あまりの感激で、みるみる目に涙が浮かんできた。「すごいうれしい」と声を詰まらせ「ビックリしてます。夢が叶ってますね、今…」と涙を流した。

山里亮太は「きれいな涙だね」と言うと、サバンナ高橋茂雄も「こんなうれしいことないですよね」としみじみ。中井は「本当に大好きです」と重ねて言った。

ＭＩＩＨＩがテレビを見ていると思うので、メッセージを…と求められた中井は「つらいときに音楽を聴いて、ＮｉｚｉＵさんが頑張っている姿を見て、私も頑張ろうと思えているので。つらいときは元気をもらっています」と愛を込めて伝えていた。

この姿に武田真一アナも「おじさんももらい泣き」といって涙をぬぐっていた。