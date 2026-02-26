タレントゆうちゃみ（古川優奈＝24）が25日夜放送のかまいたち山内健司、濱家隆一がMCを務めるABCテレビ「これ余談なんですけど…」（関西ローカル）に出演。誕生日のサプライズの話題について触れた。

漫才コンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）は誕生日のサプライズについて、濱家から「吉田さんはサプライズは好きではなさそう」と振られると、「オレ、1回、後輩に真剣に言ったことがある」と切り出した。

後輩に「相談がある」と言われ、案内で店に行くと、他にも多くの後輩芸人が集まっており、「誕生日、おめでとうございます！」とサプライズで祝福してくれた。

吉田は「これ、2度とやめてくれよ。その場の最後の方に言うた」と告白すると、ゆうちゃみは「えっ」と驚いた。

吉田は「喜んだふりをするのもめんどくさい。しゃべったことがない後輩もたくさんいた。こんなんやれば喜ぶと思ってるんか？」と説明すると、ゆうちゃみは「その考え方はひねくれすぎです」と笑顔で指摘。

これに、、吉田が「しゃべったことがないやつが『おめでとうございます』って、来るねんで」と反論すると、ゆうちゃみは「うれしくない？ 自分のためにくれたんだって」と話すと、吉田は「ぜんぜん、うれしくない」と持論を曲げなかった。