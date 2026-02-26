フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２６日、高市早苗首相が２５日の参院代表質問で、衆院選の当選祝い名目で全ての自民党衆院議員側にカタログギフトを配布したと認めたことを報じた。

１人当たり約３万円分で、配布したのは計３１５人だったと説明。単純計算で１０００万円近くになる。自身が代表を務める政党支部から議員個人への寄付で「法令上問題はない」との認識を示した。

立憲民主党の田名部匡代幹事長が事実関係をただし、首相は「衆院選後、大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、奈良県第２選挙区支部として品物を寄付した」と答弁した。

木曜スペシャルキャスターで元自民党衆院議員の杉村太蔵は「自民党の皆さんに申し上げたいことが一個あってね」と明かし「自民党はね、今回の高市チルドレンの誕生で二度と”第二の杉村太蔵”を誕生させないということで大変な神経を使っているわけです」と明かし「あの悲惨な過去の教訓を生かしてるわけ」と自虐した。

続けて「何でね、去年の石破さんのことを教訓として残らなかったのかなと思って」と指摘していた。