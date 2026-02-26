ＭＬＢ公式サイトは２５日（日本時間２６日）、今季の大胆予想７選を掲載し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が二刀流で５０本塁打、２００奪三振を達成するとした。

同サイトのＢ・マグワイア記者は「今はメディアやファンが来季の大胆予想を語り合う時期でもある。昨季、ローリー（マリナーズ）が６０本塁打を記録することを誰が予想しただろう。大胆な予想は楽しい。さらに大胆な予想、あるいは可能性は低いが、全く不合理というわけでもない予想はどうだろうか」とし、大谷の「５０―２００」を“予言”した。

「二刀流のスーパースターについては、もはや何が起きても不思議ではない。２６年シーズンを万全の健康状態で迎える大谷を、さらなる伝説的偉業から止めるものがあるだろうか。大谷はすでに過去２シーズン連続で５０本以上の本塁打をマークしており、再びその水準に到達できる能力があることは分かっている。球団がイニング数を制限する可能性があるため、投手として２００奪三振以上は難しいかもしれないが、エンゼルス時代の２２年に自己最多となる２２９奪三振を記録している。繰り返すが、大谷はこれまで何度もあり得ないと思われたことを成し遂げてきた。だからこそ、こうしたことをやってのけても全く不思議ではないのだ」とした。大谷は前年の右肘手術の影響で打者専念となった２４年に史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）、二刀流復帰を果たした昨季はまたも史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０奪三振）に到達している。