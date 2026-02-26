フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２６日、高市早苗首相が２５日の参院代表質問で、衆院選の当選祝い名目で全ての自民党衆院議員側にカタログギフトを配布したと認めたことを報じた。

１人当たり約３万円分で、配布したのは計３１５人だったと説明。単純計算で１０００万円近くになる。自身が代表を務める政党支部から議員個人への寄付で「法令上問題はない」との認識を示した。

立憲民主党の田名部匡代幹事長が事実関係をただし、首相は「衆院選後、大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、奈良県第２選挙区支部として品物を寄付した」と答弁した。

木曜スペシャルキャスターで元自民党衆院議員の杉村太蔵は今回の問題で「確認したいのは」と切り出し「個人的なねぎらいの気持ちをカタログギフトとして寄与する、と。この行為ですよ、と。これはお金は政党支部の政治資金から出されている。これ自民党奈良県第二選挙区支部の政治資金というのは、どういうふうに使われるかって、その政党支部の党勢拡大、政策立案のために使われなきゃいけませんよ、と。今回、麻生（太郎）さんにこのカタログギフトを贈ることは、果たして、この政党支部として、政治活動、政治資金の使い方として、適切なのかっていうのは、ちょっとそこはよく確認したいんですよ」と指摘した。

さらに「僕の理解では、政党支部の政治資金は、政党支部の党勢拡大、政策立案のために使ってください。それは使途は限定されているわけですよ」とし「だから、会社で接待交際費は認められていますけれども、接待交際費…それ、本当に会社の利益になる使い方ですか？これはただ単に幹部で飲み食いしただけじゃないか？認められないケースもありますね」と例え「今回も本当に政治活動として認められる支出なのか？どうなのか？…よく議論した方がいい」と