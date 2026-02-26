◇オープン戦 ドジャース10─7ダイヤモンドバックス（2026年2月25日 アリゾナ州スコッツデール）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスとのオープン戦に臨み、10─7で勝利。オープン戦はこれで5戦全勝と負けなしとなった。

先発した佐々木朗希は初回にアレナド、バルガスに2者連続で適時二塁打を浴びるなど、予定していた2回を投げきれず3失点で降板した。

4回には守護神候補として今季からチームに加わったディアスが今春実戦初登板。1安打を許したもののガルシアを外角スライダーで空振り三振に仕留めるなど、1回無失点だった。

打線は「1番・中堅」で先発出場したキム・ヘソンが3打数2安打1打点と出場3試合連続で安打をマークし、開幕二塁へアピールに成功。押し出し四球などもあり7安打で10点を奪った。

チームはこれで21日（同22日）のエンゼルスとのオープン戦初戦から5連勝。5試合のうち3試合が2桁得点と打線が活発で、ロバーツ監督は「チームとして打撃の質の高さが表れている。全体的に四球を選び、ストライクゾーンをコントロールし、強い打球を打っている」と満足感を口にした。