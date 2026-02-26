警察庁は、2025年の20歳未満の少年少女の非行状況についてとりまとめました。

まず、匿名・流動型犯罪グループ（「トクリュウ」）が関与したとみられる強盗事件で検挙された人のうち、20歳未満の割合は約4割にのぼり、末端の実行役として使い捨てられている実態が確認されたということです。

また、大麻事案で検挙されたのは1373人で、統計を取り始めた1990年以降、過去最多となりました。若者の間で大麻に対する危険性の意識が欠けていて、安易な考えで使用しているケースがあるとして警察庁が注意喚起しています。

また、警察庁は18歳未満の人が性被害に遭ったケースもとりまとめました。2025年、画像を悪用した「性的ディープフェイク」に関連する事案は114件あり、被害者は中学生が最も多く、画像を悪用した人と同じ学年や同じ学校のケースが最多でした。

また、SNSをきっかけに性的な被害に遭う事例では、小学生の被害者数が過去10年で最多となりました。小学生が容疑者と知り合ったのはInstagramが最多で、その他のSNSやオンラインゲームなどに小学生でもアクセスできる一方、親の目が届きづらいケースもあるとして、警察庁は、保護者が制限を設定できるペアレンタルコントロールなどの対策を呼びかけています。