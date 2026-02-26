警察庁によりますと、2025年の交通事故による死者の数は2547人で前の年から116人減少しました。特に65歳以上の死者数が大きく減少していて、警察庁は歩行中の高齢者の事故に注意喚起を続けてきたことが死者数の減少につながったとみています。

また、自動車などの外国籍の運転者による死亡・重傷事故は587件で、前の年から47件増加しました。国籍別では中国が136件と最多で、韓国・朝鮮が102件、ベトナムが65件、ブラジルが54件と続きます。

587件のうち日本で取得した運転免許証による事故は488件で、このうち158件が「外免切替」で取得されたものでした。警察庁は、在留外国人が増えるなか、極端に外国籍の運転者による事故が増加しているわけではないとしています。

自転車と歩行者の事故件数は、統計の残る過去20年で最多となりました。特に、歩道や横断歩道での事故が多くなっていて、警察庁は歩行者優先のルールの周知を徹底するとしています。

電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車がからむ事故では、当事者となった特定小型の利用者が飲酒していた割合が原付の約19倍、自転車の約16倍と極めて高くなりました。特定小型は午前0時から午前5時までに起きた事故が多く、警察庁は飲食店で飲酒をし、終電を逃した後の交通手段として利用しているケースが多いとみて注意喚起していく方針です。