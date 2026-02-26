ＪＸ金属が新値追い、邦チタの完全子会社化を実施し半導体事業を加速◇

ＪＸ金属<5016.T>は新値追いとなっている。２５日の取引終了後、東邦チタニウム<5727.T>を簡易株式交換により完全子会社化すると発表した。ＪＸ金属は邦チタとの親子上場の関係を解消し、グループ全体のリソースを活用して半導体事業を強化する方針を示しており、好感した買いが集まっている。



ＪＸ金属が次世代半導体向けＣＶＤ・ＡＬＤ用塩化物の量産化に当たって取り組んでいる邦チタとの協業を強化するほか、邦チタに不足している人的資本や半導体・電子材料市場におけるネットワークなどをＪＸ金属が補う。また、ＪＸ金属が扱う高純度金属の溶解やリサイクル材の純度向上などに、邦チタが培ってきた高融点金属の溶解技術を生かす。



株式交換は６月１日を効力発生日とし、邦チタ１株に対してＪＸ金属０．７０株を割り当て交付する。邦チタは５月２８日付で上場廃止となる。



出所：MINKABU PRESS