キャバリアーズのジェームズ・ハーデンがニックス戦で右手親指を骨折

2月26日（現地時間25日、日付は以下同）。クリーブランド・キャバリアーズは、この日のミルウォーキー・バックス戦に向けて、ジェームズ・ハーデンのケガの状況をソーシャルメディアへ投稿した。

キャバリアーズは25日のニューヨーク・ニックス戦を109－94で勝利。先発ポイントガードを務めたハーデンは、32分12秒の出場で20得点4アシストを残していた。

だが、ハーデンは試合後にメディカルスタッフの診察を受けていて、26日にX線の検査を受けた結果、右手親指の指先の骨に非転位骨折が確認されたとのこと。当初ハーデンの出場ステータスはクエスチョナブル（Questionable＝不確か）だったのだが、のちに欠場へダウングレード。今後は治療と検査を受けていくこととなる。

36歳のハーデンは、NBAキャリア17年目のベテランガード。今シーズンはロサンゼルス・クリッパーズで開幕を迎え、2月5日に成立したトレードでキャバリアーズへ移籍。キャバリアーズではここまで7試合に出場し、平均32.1分18.9得点4.6リバウンド8.0アシストにフィールドゴール成功率49.4パーセント、3ポイントシュート成功率48.8パーセント（平均2.9本成功）、フリースロー成功率86.7パーセントを残し、チームは6勝1敗だった。

なお、イースタン・カンファレンス4位のキャバリアーズ（37勝22敗）は、ケガで欠場のハーデンに代わり、デニス・シュルーダーがバックス戦で先発出場する。

【動画】ニックス戦で20得点をマークしたハーデン





