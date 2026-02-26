「コカイン」は呼吸器や消化器にどのような影響を与える？現れる症状も解説！【医師監修】

コカインは心血管系だけでなく、呼吸器系と消化器系にも深刻なダメージをもたらします。クラック・コカインの煙は肺組織に直接的な刺激を与え、粉末の鼻からの吸引は鼻粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。また血管収縮により消化器系への血流も低下し、腸の虚血による組織壊死が生じることもあります。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

コカインが呼吸器系と消化器系に与える影響

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

コカインの使用は呼吸器系にも深刻なダメージを与えます。特に、クラック・コカインを煙として吸引する場合、肺組織に直接的な刺激が加わり、炎症や損傷を引き起こします。また、粉末を鼻から吸引する場合には、鼻粘膜が繰り返し刺激を受けるため、慢性的な炎症や組織の壊死が生じることがあります。

クラック・コカインの吸引により、肺胞が損傷を受け、呼吸機能が低下します。急性の肺損傷では、息切れや胸の痛み、咳などの症状が現れ、重症化すると呼吸不全に至る場合があります。また、長期使用により慢性閉塞性肺疾患に似た症状が進行することも報告されています。煙の吸引は肺の炎症を繰り返し引き起こし、肺組織の線維化を促進するため、回復が難しくなる傾向があります。

肺損傷と呼吸困難の進行過程

クラック・コカインを煙として吸引すると、高温の蒸気が肺組織に直接触れることで、肺胞の損傷が生じます。肺胞は酸素と二酸化炭素の交換を行う重要な部位であり、ここが損傷を受けると呼吸機能が低下します。

急性の肺損傷では、息切れや胸の痛み、咳などの症状が現れますが、重症化すると呼吸不全に至る場合があります。使用を続けるほど、呼吸機能の低下は進行し、日常生活に支障をきたすようになります。階段の昇降や軽い運動でも息切れを感じるようになり、生活の質が大きく低下します。長期使用者では、慢性閉塞性肺疾患に似た症状が進行し、酸素療法が必要になる場合もあります。肺の線維化が進むと、回復が難しくなることが多く、永続的な呼吸機能の低下につながるリスクがあります。

鼻粘膜の壊死と消化器系の問題

鼻から吸引する方法では、鼻粘膜が繰り返しダメージを受け、慢性的な鼻出血や鼻づまり、嗅覚の低下が起こります。重度の場合には、鼻中隔が壊死し、穴が開くこともあります。この状態になると、外科的な治療が必要となり、完全な回復は困難です。

また、コカインは血管を収縮させるため、消化器系への血流も低下します。その結果、腹痛や吐き気、腸の虚血による組織壊死が生じることがあります。特に長期使用者では、慢性的な消化器症状が続き、栄養状態の悪化につながる可能性があります。消化器系の血流不足が続くと、腸の組織が壊死し、腹膜炎などの重篤な合併症を引き起こすリスクがあります。こうした状態では、緊急手術が必要になる場合もあり、生命に関わる事態となります。

まとめ

コカインは使用すると身体と精神に深刻なダメージをもたらし、依存性が非常に高い違法薬物です。心血管系や呼吸器系への急性の負担、認知機能の低下、強い精神的依存など、多岐にわたる影響が生じます。依存症からの回復には専門的な治療と長期的なサポートが不可欠であり、一人で抱え込まず、医療機関や支援機関に相談することが重要です。早期に適切な対応を取ることで、健康と生活を取り戻す道が開かれます。薬物に関する悩みや不安を感じたら、ためらわず専門家に相談してください。

参考文献

厚生労働省「薬物乱用防止に関する情報」

国立精神・神経医療研究センター「薬物依存研究部」