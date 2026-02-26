EXIT・兼近大樹「歯並びが悪く受け口だった」歯列矯正を決めたきっかけと治療後の今思うこと







お笑いコンビ・EXITの兼近大樹さんといえば、明るく親しみやすいキャラクターと軽快なトークでテレビや舞台を中心に幅広く活躍する存在です。そんな兼近さんが経験したのはマウスピースを使用した歯列矯正。歯並びを整える治療として知られている歯列矯正は、技術の進歩により治療へのハードルが少しずつ下がっています。今回は兼近さんが歯列矯正を始めたきっかけや当時の心境を振り返りながら、歯列矯正の方法や治療における注意点について日本矯正歯科学会認定医の中嶋亮先生に解説していただきます。

＞【写真あり】兼近大樹「矯正前」受け口の歯並び

インタビュー：

兼近大樹（お笑い芸人）

1991年5月11日生まれ、北海道出身。吉本興業所属。2017年、りんたろー。とお笑いコンビ・EXITを結成。22年8月、『24時間テレビ』チャリティーランナーを務める。俳優として、映画『十二単衣を着た悪魔』（20年）、配信ドラマ『モアザンワーズ/More Than Words』（22年）、ドラマ『ホスト相続しちゃいました』（23年）、配信ドラマ『アオハライド Season1』（23年）などに出演。23年8月、写真集「兼近大樹1st写真集『虚構』」を発売。

監修医師：

中嶋亮（日本矯正歯科学会認定医）

大学を卒業後、大学病院で矯正歯科について研鑽し、日本矯正歯科学会認定医の資格を取得。その後も国内外で診療経験を積みながら銀座矯正歯科で勤務し、2021年から院長に就任した。患者さんへ寄り添い一人ひとりのニーズに合わせた治療の提供に努めている。International Congress of Oral Implantologists(ICOI)インプラント矯正認定医、厚生労働省認定 歯科臨床研修指導医、Digital Dentistry Society日本アンバサダー。





中嶋先生

最初に矯正治療を始めたきっかけについて教えてください。

兼近さん

小学校の頃から歯並びが悪く受け口で、奥歯でものがかめませんでした。当時は費用の問題で治療を途中でやめましたが、その後芸人として活動する中で勧められたのがきっかけだったと思います。

中嶋先生

マウスピースでの矯正を決めた理由は何ですか？

兼近さん

透明のマウスピースであれば、つけたままテレビにも出られると思ったからです。

中嶋先生

マウスピースの装着でしゃべりづらさは感じませんでしたか？

兼近さん

ありませんでした。食事や歯磨きのとき以外は装着していましたが、全く苦ではありませんでした。

中嶋先生

模範的な患者さんですね。痛みはありませんでしたか？

兼近さん

最初はきついと感じることもありましたが、ほとんど痛みもありませんでした。

中嶋先生

1週間から10日ほどで段階的にマウスピースを交換していくので、その際に多少の痛みや装着のしにくさを感じることはあるかもしれませんね。それ以外にマウスピース矯正を始めて困ったことはありましたか？

兼近さん

食事のたびに取り外す手間や、その後の歯磨き・お手入れを負担に感じることはありましたね。マウスピース以外の矯正方法について教えていただけますか？

中嶋先生

表側と裏側のワイヤー矯正とマウスピース矯正の3つが主流な矯正方法ですね。

兼近さん

ワイヤー矯正とマウスピース矯正の違いを教えてください。

中嶋先生

一番の違いは「自分で取り外せるかどうか」という点と「歯の動かし方」ですね。ワイヤー矯正は、我々歯科医が装置を固定してミリ単位で歯をコントロールします。患者さんは「座っているだけで治療が進む」のがメリットですが、装置が目立ったり、食事がしにくかったりというデメリットがあります。

兼近さん

マウスピース矯正はいかがですか？

中嶋先生

対してマウスピース矯正は、透明で目立たず、食事の時は外せるのが最大の魅力です 。ただ、シミュレーション通りに歯を動かすには、兼近さんのように「1日20時間以上」というルールを徹底していただく必要があります。いわば、「歯科医が並べるワイヤー」と、「患者さんと二人三脚で並べるマウスピース」という違いと言えますね。

兼近さん

金額はそれぞれどれくらい掛かりますか？

中嶋先生

大学病院で行う治療を相場と考えると、表側の装置で約80万円、装置が目立ちにくい裏側のワイヤー矯正では約120万円になると思います。

兼近さん

マウスピース矯正はいかがですか？

中嶋先生

100万円前後です。費用としては表側矯正、マウスピース、裏側矯正の順番で高くなると思います。

兼近さん

どのような場合にマウスピース矯正が行われるのですか？

中嶋先生

基本的には、軽度から中等度のガタつきや、ちょっとした隙間を閉じるような治療には非常に向いています。ただ、どんな症例でも万能というわけではありません。例えば、骨格的なズレが非常に大きい場合や、歯の根っこから大きく移動させる必要がある複雑なケースでは、やはりワイヤー矯正の方が確実に、かつ早く仕上げられることがほとんどです。最近はマウスピース矯正の歯の動き方について研究が進み適応範囲も広がっていますが、大切なのは「マウスピースという道具を使うこと」が目的ではなく、矯正治療としてしっかり治すことです。ですので、状態によっては「最初はワイヤーで土台を整えて、仕上げにマウスピースを使う」といった、いいとこ取りのコンビネーション治療を提案することもありますよ。

兼近さん

マウスピース矯正にはどれくらいの期間がかかりますか？

中嶋先生

口の中の状況や目標によって大きく変わり、半年から1年くらいかかる場合が多いと思います。兼近さんは治療にどれくらいかかりましたか？

兼近さん

約8カ月です。誰もが気軽に矯正を受けられるといいのですが、費用や治療期間には課題がありますよね。

中嶋先生

はい。保険適用外のため費用や治療期間のハードルはあります。しかし近年ではマウスピース矯正の技術も進歩し、治療期間の短縮や治療精度の向上、装着時の快適性が向上し治療を受けやすくなっているのも事実です。

兼近さん

治療方法によるメリットやデメリットはありますか？

中嶋先生

ワイヤー矯正は外せないことがデメリットになりますが、歯科医師が口の中を管理できるため、患者さん自身の自己管理の負担が軽くなる点はメリットになると思います。

兼近さん

マウスピース矯正はいかがですか？

中嶋先生

マウスピースは取り外せることがメリットですが、1日に20時間以上の装着が必要です。それを守れないと十分な効果が得られない可能性もあり、取り外せることはデメリットにもなりますね。

兼近さん

マウスピース矯正は自己管理が大変ですよね。

中嶋先生

自己管理できるかが装置を選ぶ基準にもなると思います。マウスピース矯正は習い事やジムに通うように新しい生活習慣を取り入れる感覚に近いですね。食事や歯磨きのたびに着脱することを日常の中で無理なく続けられるかが大切になります。









