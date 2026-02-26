桑田佳祐、古希を迎え3つの軸を発表！新曲「人誑し / ひとたらし」リリース＆アリーナツアー開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桑田佳祐が、2月26日に70歳・古希の誕生日を迎えた。日付が変わるのと同時にサザンオールスターズのオフィシャルサイトが更新。“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という大胆なキャッチコピーとともに桑田佳祐の最新アーティスト写真、ティザー映像が公開された。

■桑田佳祐、3つの大きな発表を軸にソロとして本格的に活動

桑田佳祐は、1978年にサザンオールスターズでデビューして以来48年もの間、バンドとして、そしてソロアーティストとしても数多くの大ヒット曲を生み出しており、今なお第一線を走り続ける、言わずもがな日本を代表する歌手のひとりだ。2023年以来、サザンオールスターズとして休む間もなく勢力的な活動を続け、気づけば2026年。2月26日に桑田佳祐は70歳・古希を迎え、3つの大きな発表を軸にソロとして本格的に動くことをアナウンスした。

■発表1：新曲「人誑し / ひとたらし」リリース決定

桑田佳祐のソロ18thシングル「人誑し / ひとたらし」のリリースが決定。2017年以来約10年ぶりのCDシングルとして6月24日にリリースされ、それに先駆けて4月3日から各ダウンロード＆ストリーミングサービスにて先行配信リリースされることが明らかになった。

このたび公開されたティザー映像では、高揚感を煽るビートの上で、かつてのグループサウンズをも彷彿とさせるマイナーキーのギターリフが躍動する表題曲のイントロを聴くことができる。日本の芸能の祖ともいうべき「能」の聖域、能楽堂で撮影された最新アーティスト写真とティザー映像とあわせて楽曲の世界観に想像をめぐらせよう。近日、もしかしするとすぐに、その全貌が明らかになるかも!?

なお、CDシングルの収録内容や完全生産限定盤の特典については後日発表となる。

■発表2：桑田佳祐ソロ全国アリーナツアー開催決定

桑田佳祐ソロとして、2022年末以来3年半ぶりに全国ツアーを開催することが発表された。

7月の石川県産業展示館4号館から始まり、9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで全国10ヵ所22公演を巡る、真夏のアリーナツアーとなる。10ヵ所中5ヵ所（熊本、三重、神戸、Kアリーナ、TOYOTA ARENA）がソロとしてもバンドとしても初めて訪れる会場であるなど、初めて尽くしだ。何より、2025年にサザンオールスターズとして全国ツアーを開催しているなかで、バンドでのツアー翌年に、桑田佳祐ソロとして大規模ツアーを開催するのはキャリア史上初となる。

◎ニューシングル「人誑し / ひとたらし」早期予約者限定購入特典としてツアーのチケット受付を利用できる「スペシャル・シリアルコード」を配布

記念すべき年の全国ツアーかつアリーナツアーということもあり、チケットは争奪戦となること必至だ。まず、4月10日からサザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員の方を対象としたチケット受付が開始となるが、今回発表された上述の「人誑し / ひとたらし」CDシングル早期予約者限定購入特典として配布される「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方を対象としたチケット受付も4月24日より実施されることが発表された。

詳細は特設ページをチェックしよう。

■発表3：桑田佳祐歌詞集、今夏発売決定

現在、桑田佳祐が生み出してきた楽曲の歌詞を味わう“歌詞集”を編纂中であることも発表された。今夏に講談社から発刊される予定。詳細は後日発表される。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

