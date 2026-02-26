26日10時現在の日経平均株価は前日比202.97円（0.35％）高の5万8786.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1026、値下がりは510、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を166.86円押し上げている。次いでファストリ <9983>が126.75円、リクルート <6098>が51.34円、ＴＤＫ <6762>が47.38円、ファナック <6954>が38.61円と続く。



マイナス寄与度は306.18円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が114.32円、イビデン <4062>が44.19円、ディスコ <6146>が19.05円、住友電 <5802>が18.38円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は非鉄金属、ガラス・土石の2業種のみ。値上がり率1位はサービスで、以下、保険、情報・通信、銀行、その他製品、海運と続いている。



※10時0分7秒時点



株探ニュース

