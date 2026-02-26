9人組グローバル男性グループ「＆TEAM」が25日、米ロックバンド「OneRepublic」の来日公演にゲスト出演した。

韓国デビュー曲「Back to Life」の日本語詞バージョンを披露して登場し、会場中の視線を一気に集めると、続く「Lunatic」でエンジン全開のパフォーマンスを見せた。

普段のライブと異なり、中高年の男女や家族連れの観客がほとんど。「＆TEAMを今日初めて見る方ー？」との問いかけに大半の手が挙がったが、パワフルな歌声とキレのあるダンスで会場の熱気は次第に上がっていった。

Kの「僕たちが尊敬してやまないアーティストさんのライブですので、一生懸命盛り上げたいと思います」という宣言通り、力を込めたステージを披露。メンバーのテンションも上がっていき、JOは「OneRepublicさんの一番聴きたかった曲が『RUNAWAY』。よく運動とかしながら諦めかけたときに力をくれる曲」と期待感を口に。NICHOLASも「最近（OneRepublicで）よく聴いてるのは『Nobody』という曲ですね。僕も力必要なときは、よく聴きながら頑張ってます」と明かした。

そして最後は、昨年のNHK紅白歌合戦でも披露した「FIREWORK」をパフォーマンス。計9曲で老若男女を魅了した。