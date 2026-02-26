2024年から警察庁は太陽光発電施設での金属ケーブル窃盗、ドラッグストアや衣料品店での大量万引き、自動車盗難への対応を、トクリュウ対策の重要な柱と位置づけてきました。

その結果、太陽光発電施設での金属ケーブル窃盗、大量万引きについてはいずれも2025年の認知件数が前年より減少しています。

一方、自動車盗難の2025年の認知件数は6386件で、前年より約300件増加しました。上半期の盗まれた車種は多い順に「ランドクルーザー」、「プリウス」、「アルファード」、「レクサスRX」、「レクサスLX」、「クラウン」などとなっていて、国産の高級車が狙われる傾向が強くなっています。

手口として自動車のシステムに不正な信号を送りドアロックを解除する「CANインベーダー」が使われるケースも多く2026年に入って警察の把握していない種類の「CANインベーダー」もあらたに確認されています。

警察庁は自動車メーカーなどと連携し、盗まれにくい車の開発や「CANインベーダー」とはどんなものなのかの実態把握、規制についての検討を進めていく方針です。