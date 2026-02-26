元東方神起のジェジュン（40）が、ボーイズグループのプロデュースで、K−POP界に挑戦する。5人組「KEYVITUP（キビットアップ）」と、6人組「VAY ONN（ベイオン）」を次々と送り出す。韓国メディアが報じた。

ジェジュンが、知人と2人で設立したiNKODEエンターテインメントは25日、公式SNSでグループのデビューを公式発表した。同事務所所属の男性練習生11人を2チームに分け、デビューさせることになった。チーム名やメンバー構成も、SNSで公開した。

KEYVITUPは4月、VAY ONNは6月のデビューを目指し、準備を進めている。同事務所は「両チームは、まったく異なるコンセプトと音楽的方向性を持っている。各チームの個性と魅力を最大限に引き出し、グローバルなファンに披露する計画です」と明かした。

韓国メディアの毎日経済は26日「昨年11月にデビュー・プロジェクト『INTHE X』で公開された11人の練習生は、同12月のミニファンミーティング、1月のファン交流イベント、今月21日のファンミーティングを通じて、デビュー前からファンと交流してきた。卓越したビジュアルと魅力で、世界のファンの心を射止め、認知度を高めてきた」と報じた。