穿くだけでスタイルアップ！？【しまむら】大人がGETしたい♡「淡色スカート」

春に向けてスカートを買い足すなら、ナチュラルで好印象が狙える淡色のアイテムをチェックしてみて。今回は、プチプラアイテムを使った淡色コーデを得意とする@chii_150cmさんが太鼓判を押す【しまむら】の「淡色スカート」をご紹介。綺麗なマーメイドシルエットで、脚のラインを美しく演出してくれそうです。着こなしも合わせて参考にしてみて。

スタイルアップが狙えるマーメイドシルエット

【しまむら】「TT*TOMOマーメイドSK」\1,969（税込）

@chii_150cmさんが「シルエットが本当に綺麗でスタイルアップして見えます」と一押ししているのが、このマーメイドスカート。 さりげない花柄のジャカード生地が、高見えを後押ししてくれそうです。上品な色味なので、春らしいピンクやイエローとも好相性。きれいめのデザインでオンオフ使いやすく、お値段以上に活躍するかも。

コーデに抜け感をプラス

冬から春に向けてコーデをシフトする時にも、コーデに抜け感を添えてくれる淡色スカートが頼りになりそう。太ももまわりがすっきりしたマーメイドスカートは、オーバーサイズのトップスとも合わせやすく、この時季の着こなしにもマッチ。シンプルなワンツーでもサマになる美シルエットで、着こなしに迷ったときの即戦力になりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M