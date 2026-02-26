自動給餌器の使い方を教わった猫の姿が話題となっています。飼い主の言葉を理解したかのような行動に、思わず驚きを隠せない人が続出。投稿は36万再生を突破し、「会話して理解してるw」「この猫ちゃんさすが」といった声が寄せられました。

【動画：自動給餌器を見つめる猫→『ボタンを長押しして』と伝えてみると…まさかの光景】

自動給餌器に挑戦

Instagramアカウント「ほたてくん ⸝⋆⸝⋆（＠scatllop）」に投稿されたのは、マンチカンのほたてくんが自動給餌器に向き合う姿です。この日、白くツヤツヤの給餌器をじっと見つめていたほたてくん。ごはんが出てこないかと期待している様子だったそうです。

そこで、「ボタンを長押ししてみて」と声をかけてみる飼い主さん。ほたてくんは給餌器へ近づき、光るタッチ式のボタンを見つめます。まるで「これかな？」と確かめるかのように、そっと肉球を添えたそう。

まさか日本語を理解してる…？

さらに力を込めて押してみるほたてくん。肉球の下からもれる光をじっと観察しながら、飼い主さんの言葉どおり『長押し』にチャレンジ。その様子は、どうみても日本語を理解しているとしか思えません。

しかし、ごはんは出てこなかったようです。一度手を離し、「どうしよう」と困ったような表情を浮かべながら給餌器の前で悩んでいたんだとか。飼い主さんの「長く押せてないんじゃない？」という言葉を受け、再びチャレンジ。

ついに攻略してしまった！

何度か試した末、再びボタンを長押し。すると今度は給餌器の口からカリカリがざざーっと出てきて、フードボウルへ落ちてきたそうです。見事成功！無事にごはんを食べることができたほたてくんなのでした。

しかし、ちょっとした問題が……。獣医さんから「最近暴食しましたか？」と指摘されたのだそう。思い当たるのは、自動給餌器。かわいさのあまりつい与えすぎてしまう気持ちは飼い主共通ですが、与えなくても自分で取り出せるようになってしまったほたてくん……賢すぎるのも大変です。

投稿には、「言葉理解がすごい」「これでいつでも食べられるw」「中にちっちゃい人入ってる？ってぐらいの理解力」「いやー本当にカワイイ」「でも食べすぎには注意ですね」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「ほたてくん ⸝⋆⸝⋆」では、賢くて愛らしいほたてくんの日常が数多く投稿されています。次はどんな『理解力』を見せてくれるのか、今後の投稿にも注目です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ほたてくん ⸝⋆⸝⋆」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。