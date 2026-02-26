同じ義父でも、こんなに違うなんて。「お前も息子と同居しろよ」義父の余計なお世話に、親戚がバッサリ一言！

昭和の時代の価値観を大切にするあまり、現代の感覚とのギャップに気づかない義父。この世代の人はみんなこんな感じなのかな？ 筆者の友人C子（仮名）は半ば諦めがちでしたが、ある日義父と同世代の男性から思わぬ言葉を聞いて驚きのあまり…….。

義実家同居中の嫁

C子は夫の実家で義父と同居しています。

ある日、義父に車を出してほしいと言われ、夫、C子、義父の3人で出かけることになりました。

行き先は同じ市内に住む義父の従兄弟宅です。

義父の従兄弟は2年前に妻を亡くし、現在は一人暮らしです。独居の従兄弟を心配し、義父は月に一度自宅を訪問していました。

この日の訪問で義父は、

「近くに息子家族が住んでるんだから同居させればいいだろ。向こうだって喜んでやってくるぞ」

となぜか夫とC子の方をチラリと見て従兄弟に持ちかけました。

いつだって上から目線の義父

うわぁ……。

それを聞いたC子は苦々しい気持ちになりました。数年前に義母が亡くなった後、「家族は一緒に住むものだ」という義父の強い主張に押し切られて、夫が同居を決めてしまったからです。