同じ人見知りでも、全くタイプの違う2匹の猫さん。ふたりが暮らすお家に業者さんがやってくると、反応にかなりの差が出たようで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で6.8万回再生を突破し、「ふたりとも可愛い♡」「それぞれの個性が良いですね」「私も人見知りだから、分かる～」といったコメントが寄せられています。

【動画：人見知りな２匹のネコ→家に点検の『業者さんが来る』と…愛おしすぎるリアクション】

幼い頃は人懐っこかったのに…

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』に投稿されたのは、サビ猫の「たぬきち(たっちゃん)」ちゃんと黒猫の「みちこ」ちゃん宅に、来客があったある日の様子。換気扇を点検する業者さんが来るそうです。

ママさんに似て『超絶人見知り』とのことですが、まだ何も知らないふたりはまったり。しかし、みちこちゃんの無邪気な行動に、片付けと掃除に忙しいママさんもつい…。

みちこちゃんの誘惑と鋭いたっちゃん

拭き掃除中に手を出すのが好きなみちこちゃんの相手をしたり、洗濯畳みの合間には紐遊びやお尻トントンまで。可愛くて応えてあげたくなるのは、猫飼いさんあるあるですね。

一方、掃除機がけ中も寝ていたたっちゃんは起き抜けにトイレで踏ん張り、帰宅したパパさんに甘えたり。こちらも平常運転です。

約束の時間となり、ママさんも含めた人見知りトリオは脱走防止も兼ねて和室へ。もう察したのか、若干の警戒モード突入のたっちゃんはそわそわ。インターホンが鳴る前に気づく気配察知能力は、さすがです。

反応が違いすぎるふたり

いよいよ業者さんが家に入ると、たっちゃんは物陰に避難。撫でられる余裕もなく顔も強張り、ドキドキの緊張状態が続いていたそう。反対に、直で会わなければ平気なみちこちゃんはうっとりと身を任せていたそうで、緊張感の欠片もない姿に笑ってしまいます。

業者さんの帰りを見届けた後は、たっちゃんの匂いチェックタイム。警察犬ばりに的確に匂いをたどる頼もしさを見せつつ、しっかり報告をしてパパさんの足にスリスリ。やっと甘える余裕が出てきた可愛らしいたっちゃんなのでした。

投稿には「ドキドキたっちゃんと、余裕のみちこちゃん違ってていいよね！」「もも子さんとみちこちゃんとのやり取り微笑ましいです♡」「もも子さんが一緒にいるからたっちゃんもみっちゃんも安心ですね」「業者さん帰るの見送ってるのが可愛くて癒されました」「ウチのさび猫も超絶人見知りです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』では、たっちゃんとみちこちゃんの日常の様子が投稿されています。思わずクスッと笑ってしまうような、ふたりの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。