佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。



「雨の翌日は花粉多い」

雨が降った日や湿度の高い日は、花粉が地面にたまります。そしてその翌日、晴れて空気が乾燥すると地面にたまっていた花粉が空気中に舞い、前日の花粉と、その日に新たに飛んだ花粉の両方が飛散することになります。



「花粉情報」

日本気象協会が発表する情報では、26日は各地で「非常に多い」よりもさらに上のレベル、「極めて多い」予想です。玄関で服をはたいてから入る、帰ったらすぐにお風呂に入るなど、家の中に持ち込まないことが重要です。



「天気の予想」

朝からよく晴れるでしょう。午後になると曇り空に変わりますが、天気の大きな崩れはありません。ただ、日付が変わる頃には小雨がぱらつく可能性があります。お帰りが深夜になる方は、折りたたみ傘をお持ちください。



「気温はどうなのか？」

26日の最高気温は、前日よりぐんと上がります。福岡市は18℃、久留米市や佐賀市は20℃と、日中は上着いらずの暖かさでしょう。



「なのか間予報」

金曜日は広く雨が降るでしょう。早いところは朝から降り、午後には各地で本降りとなりそうです。来週は火曜から水曜にかけて雨が降る見込みです。この先は、晴れと雨を繰り返しながら季節が進んでいくでしょう。