１９７８年にスタートした日本で最も歴史あるアイスショー・プリンスアイスワールド（ＰＩＷ、６月２０、２１日・和歌山ビッグホエール）の２０２５―２６シーズン最新作“ＰＩＷ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣＡＬ〜Ｔｈｅ Ｂｅｓｔ ｏｆ ＢＲＯＡＤＷＡＹ〜”の第２弾ゲストスケーターとして、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子と団体で銀メダルに輝いた坂本花織と、中田璃士の出演が決定したことが２６日、発表された。

ブロードウェイ黄金時代の名曲を中心に繰り広げた第一章（２０２３―２４）、ＲＯＣＫのリズムが弾ける人気ミュージカルナンバーでそろえた第二章（２０２４―２５）に続き、本公演ではＰＩＷが綴って来た魅惑のステージから、選りすぐりのナンバーと新たなミュージカル曲を含む２４曲の最強ラインナップとなる。

演出を担当するのは、菅野こうめい。日本ミュージカル界を牽引する実力派スターたちのボーカル（音源）に合わせ、プリンスアイスワールドチームが個性豊かな演技、スペシャルユニット、迫力ある群舞を披露。ゲストスケーターとともに、ＰＩＷならではのミュージカル・シーンが描き出される。

世界の舞台で活躍してきた２００６年トリノ五輪・フィギュアスケート女子シングル金メダリストの荒川静香をはじめ、村元哉中＆高橋大輔、織田信成、樋口新葉ら豪華ゲストスケーターが参加する。