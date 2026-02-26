◆米大リーグオープン戦 ダイヤモンドバックス７―１０ドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、キャンプ敵地のダイヤモンドバックス戦で今季初登板。予定の２回を投げ切ることはできず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点だった。防御率２０・２５。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）を計測した。

初回だけで２７球を要した。ＷＢＣドミニカ共和国代表の１番ペルドモに９６・５マイル（約１５５・３キロ）直球を右前打とされると、２番タワは四球。１死一、二塁からＷＢＣプエルトリコ代表の４番アレナドにはスプリットを捉えられ、左翼線への適時二塁打を許した。なおも１死二、三塁で５番バルガスには高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球を痛打され、右翼線への２点二塁打とされた。その後のピンチは連続三振で切り抜けたが、立ち上がりに３点を失った。

２回は先頭のジョーンズを新球カットボールで空振り三振に仕留めたが、続くガルシアを四球で歩かせて１死一塁となった時点で球数３６球となり、交代を告げられた。３６球のうちストライク１７球、ボール１９球と制球が不安定だった。

ＷＢＣには出場せず、ドジャースでの調整に専念する朗希は今季、先発再転向で開幕ローテ入りを目指している。新球のカットボール習得も目指す中、登板後には「オープン戦だったので、自分の試したいボールを優先的に投げたかった」と明かした。

試合後、バッテリーを組んだ捕手のラッシングがスポーツ報知の取材に応じた。サイン伝達機器「ピッチコム」を通じて初回は朗希が球種を決めていたという。「２回には少し落ち着き、いくつか投球を組み立てることができた。彼には明らかに良くなるチャンスがある。捕手である自分が今後、彼のベストな姿を引き出すために可能な限り手助けできればと願っている」と話した。

「意見の相違とは言わないが、（初回の後にベンチで）２回に入るにあたって、やり方を少し変えた。自分は彼に『打者１人か２人でいいから俺を信じてみてくれ。俺の出すサインの結果が気に入るかどうか見てみよう』という感じだった。彼にとってはあれは一種の学びだったのだと思う。初登板で自分で配球のサインを出すというのはとても難しいことで、簡単ではないんだ。だからこそ、多くのメジャーリーグの選手たちが５、６年メジャーでプレーしてから、ようやく自分で配球を組み立てるサインを出すのを目にするんだ。だから、彼にとっては本当に良いレッスンだったと思う」と振り返り、「理想的には、彼は主に（直球とスプリット）２球種で勝負する投手。リリーフ投手なら２球種で十分に圧倒できるが、先発なら３球種目、場合によっては４球種目が必要になる」とし、スライダー系の新球については「いい球種になり得ると思う」と説明した。