¡¡26Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³¿¤·¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤¬°ì»þ700±ß¤òÄ¶¤¨¡¢5Ëü9000±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òÏ¢Æü¤Ç¹¹¿·¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î6Ëü±ß¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¹¥·è»»¤ò¼õ¤±¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°9»þ15Ê¬¸½ºß¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ617±ß05Á¬¹â¤Î5Ëü9200±ß17Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï56.20¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3899.36¡£TOPIX¤â¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Á°Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯11·î¡Á26Ç¯1·î´ü·è»»¤¬²áµîºÇ¹â±×¤È¤Ê¤ê¡¢AI»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£