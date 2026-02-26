乃木坂46、新ビジュアル解禁 可憐かつ芯を持つ姿が印象的なショット
アイドルグループ・乃木坂46の新ビジュアルが26日、公開となった。
【撮り下ろしカット】佇まいから美しすぎる…儚い表情も見惚れる梅澤美波
4月8日発売となる41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の選抜メンバーによるもので、5期生・池田瑛紗がセンターに立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・遠藤さくらと5期生・五百城茉央が左右に並ぶ。これぞ乃木坂46といった、可憐でありながらも芯を持つ姿が印象的な仕上がりとなった。
グループは14周年を迎えたばかりで、5月には『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』東京ドーム公演3デイズを開催し、6月からは『真夏の全国ツアー2026』がスタートする。
■最新リリース情報
乃木坂46 41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』
発売日：2026年4月8日(水)
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
★初回仕様限定盤・封入特典★
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入）
【通常盤/CDのみ】
通常盤
