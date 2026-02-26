ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２６日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演。サプライズに大粒の涙をこぼした。

番組では中井が女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」の大ファンで、中でもＭＩＩＨＩが推しであることが紹介された。すると黒田みゆアナウンサーが「きょうはこの方からも直筆のメッセージをいただいています。代読させていただきます」と伝え「中井亜美選手、銅メダル本当におめでとうございます！私もオリンピックでのご活躍を拝見させていただきました！！迫力のある堂々とした綺麗（きれい）な演技に、感動と勇気をもらいました。演技後のポーズやリンク外での愛きょうのある姿がかわいすぎてすでに私も中井選手のトリコです」と読み上げた。

そして「申し遅れましたが、ＮｉｚｉＵのＭＩＩＨＩです」と伝えると、中井は息をのみ両手で口を覆った。

「今回はお手紙になりましたが、いつか直接お祝いさせてください！これからもずっと応援しています」と最後まで読み上げられると、中井はポロポロと瞳から大粒の涙をこぼして感激。「本当にびっくりしています。本当に夢がかなっています、今。本当に大好きです」と涙をぬぐった。

「自分がつらい時にＮｉｚｉＵさんの音楽を聴いたり、がんばっている姿を見て自分もがんばろうと思えているので、本当に元気をもらっています」と中井。この姿を見ていたＭＣの武田真一アナウンサーが両手を頬に当て「おじさんももらい泣きしちゃったよ」と言うと、スタジオは笑いに包まれていた。